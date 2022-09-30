19-річна донька Олени Кравець у сорочці на голе тіло звабливо позувала на тлі бетонних стін

Донька зірки Студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія поділилася з підписниками у фотоблогу новими кадрами з нещодавньої фотосесії.

Так, на сторінці в Instagram 19-річна донька Олени Кравець Марія запостила нову серію знімків з фотосесії, авторкою якої стала співачка та фотографиня Марта Адамчук.

На нових світлинах Маша позує у білій сорочці на голе тіло, та широких чорних штанях. Образ доповнила зачіска – волосся Марія зібрала у пучок, та одягла витончені аксесуари у вигляді ланцюжків на шию.

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

"Частина друга", - коротко підписала фото молодша Кравець.

Шанувальники під постом залишили безліч захоплених відгуків: "Яка краса", "більше у світі такої не знайти", "просто неймовірна", "схожа на знайому Бога".

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Донька Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, що раніше Марія показала першу частину фотосесії, яку зробила колега її мами, акторка "Жіночого Кварталу", співачка та фотографиня Марта Адамчук. На тих фото Маша позувала топлес та у червоній сорочці. Також фани побачать дівчину у високих джинсах, у топі, куртці-косусі.

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