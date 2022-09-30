19-річна донька Олени Кравець у сорочці на голе тіло звабливо позувала на тлі бетонних стін

Донька зірки Студії "Квартал 95" Олени Кравець Марія поділилася з підписниками у фотоблогу новими кадрами з нещодавньої фотосесії.
Так, на сторінці в Instagram 19-річна донька Олени Кравець Марія запостила нову серію знімків з фотосесії, авторкою якої стала співачка та фотографиня Марта Адамчук.
На нових світлинах Маша позує у білій сорочці на голе тіло, та широких чорних штанях. Образ доповнила зачіска – волосся Марія зібрала у пучок, та одягла витончені аксесуари у вигляді ланцюжків на шию.
"Частина друга", - коротко підписала фото молодша Кравець.
Шанувальники під постом залишили безліч захоплених відгуків: "Яка краса", "більше у світі такої не знайти", "просто неймовірна", "схожа на знайому Бога".
Нагадаємо, що раніше Марія показала першу частину фотосесії, яку зробила колега її мами, акторка "Жіночого Кварталу", співачка та фотографиня Марта Адамчук. На тих фото Маша позувала топлес та у червоній сорочці. Також фани побачать дівчину у високих джинсах, у топі, куртці-косусі.
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