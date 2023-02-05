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19-річна донька Олени Кравець захопила енергійними танцями на фестивалі у Києві

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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19-річна донька Олени Кравець захопила енергійними танцями на фестивалі у Києві

Олена Кравець з донькою / Фото: jetsetter.ua

Марія продемонструвала танцювальний талант.

Донька ведучої Олени Кравець Марія потішила підписників своєї сторінки в Instagram експресивними танцями.

Так, у сторіз фотоблогу Маша Кравець, якій 24 лютого виповниться 20 років, продемонструвала свою майстерність у танцях. Як відомо, дівчина професійно танцює, їй подобається стиль фрістайл.

Днями Маша взяла участь у танцювальномуhip-hop  фестивалі "Гольфстрім", який відбувався у Києві. Тож у Instagram Кравець поділилася, якими танцями підкорювала присутніх.

Старша донька Олени Кравець показала, як вміє танцювати

Старша донька Олени Кравець показала, як вміє танцювати

 Нагадаємо, що раніше Олена Кравець ділилася, що танці – пристрасть Марії. Дівчина навіть одного разу брала участь у корпоративі "Кварталу 95", де виступила і показала танець.

Втім, за словами зірки, донька ще остаточно не вирішила, чи пов'язуватиме свою професійну діяльність з танцями, або ж вони так і залишаться улюбленим хобі.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець поділилася, що вона разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Ванею перебуває у Києві та вже навіть в українській столиці повела дітей до першого класу.

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Дата публікації
Перегляди
1067
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