19-річна донька Олени Кравець захопила енергійними танцями на фестивалі у Києві

Донька ведучої Олени Кравець Марія потішила підписників своєї сторінки в Instagram експресивними танцями.

Так, у сторіз фотоблогу Маша Кравець, якій 24 лютого виповниться 20 років, продемонструвала свою майстерність у танцях. Як відомо, дівчина професійно танцює, їй подобається стиль фрістайл.

Днями Маша взяла участь у танцювальномуhip-hop фестивалі "Гольфстрім", який відбувався у Києві. Тож у Instagram Кравець поділилася, якими танцями підкорювала присутніх.

Старша донька Олени Кравець показала, як вміє танцювати

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець ділилася, що танці – пристрасть Марії. Дівчина навіть одного разу брала участь у корпоративі "Кварталу 95", де виступила і показала танець.

Втім, за словами зірки, донька ще остаточно не вирішила, чи пов'язуватиме свою професійну діяльність з танцями, або ж вони так і залишаться улюбленим хобі.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець поділилася, що вона разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Ванею перебуває у Києві та вже навіть в українській столиці повела дітей до першого класу.

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