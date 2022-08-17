19-річна донька Олени Кравець замилувала вродою на вулицях Києва

Донька зірки "Кварталу 95" Олени Кравець Марія місяць тому повернулася до України.

Так, 19-річна донька акторки Олени Кравець Марія наразі перебуває в Києві і днями влаштувала імпровізовану фотосесію на вулицях української столиці.

На сторінці в Instagram дівчина поділилася серією знімків, зроблених на плівку. Автором фото виступив друг Марії Віктор.

Донька Олени Кравець Марія / Фото: instagram.com/maarriill

На знімках донька Кравець постає у широких штанах молочного кольору з високою талією та чорній короткій футболці. Образ дівчина доповнила жовтими кедами та сріблястою сумочкою.

Донька Олени Кравець Марія / Фото: instagram.com/maarriill

"Віктор + плівка = красиві фотокартки", - підписала знімки Маша.

Донька Олени Кравець Марія / Фото: instagram.com/maarriill

Своєю чергою, зіркова мама не оминула увагою пост доньки: "Машочек, ви тут і є сама молодість! Дуже гарні фото! Віті привіт. Плівка форева!" – написала Кравець.

Зазначимо, декілька тижнів тому Олена Кравець поділилася, що разом з молодшими дітьми, 6-річними двійнятами Катею та Іваном наразі перебуває в Болгарії. Разом з ними там і мама чоловіка Олени - Сергія. А от старша донька Кравець, 19-річна Марія, прийняла рішення повернутися до Києва.

Цікаво, що коли дівчина приїхала додому, вона одразу "українізувала" свої татуювання на тілі і показала, що з цього вийшло.

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