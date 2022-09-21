19-річна донька Ольги Сумської розповіла про особисте життя та спілкування зі старшою сестрою, яка живе в Росії

Так, у програмі ЖВЛ донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка Анна Борисюк розповіла, що її шкільні роки минули не так оптимістично, як хотілося б. Дівчинка на собі відчула, що таке булінг однокласників. Взнаки дався зірковий статус її родини.

"Батьки все за тебе зроблять. У них така яскрава кар'єра. А ти тут серед нас. Ми такі звичайні смертні. Чому ти не в якійсь приватній школі? Чому за тебе не платять? Я зараз можу через це інколи всплакнуть, слізку пустить. Це важко, звичайно, але багато, хто через це проходить", - прокоментувала Анна.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з донькою Анною / Фото: instagram.com/olgasumska

Своїми хвилюваннями Аня час від часу ділилася хіба що з рідною старшою сестрою Тонею – донькою Ольги Сумської від попереднього шлюбу з Євгеном Паперним. Вони з сестрою жили в одній кімнаті і були справді близькими.

"Вона мене дуже-дуже надихала. Навіть, коли вона там щось в кімнаті розроблювала, розписувала. У неї диплом є мистецтвознавець. Я це так шалено сприймала!" – поділилася Анна.

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Тож переїзд улюбленої сестри до Москви, де вона навчалася та згодом вийшла заміж, для 9-річної Ані став не радісною, а радше сумною звісткою.

"Було дуже боляче прощатися з нею. Розуміючи, що все. Далі ти сама. Я пам'ятаю, як я вибігала тоді на вулицю, коли вона відлітала зранку в Москву. Я вибігала в піжамі: "Тоню, залишайся!". Не хочу", - пригадує Борисюк.

Ольга Сумська з доньками Анною і Тонею / Фото: instagram.com/olgasumska

Сьогодні Тоня продовжує жити у Москві та мовчить про війну в Україні. На захист донечки стає її мама, Оля Сумська. За словами зірки, Паперна не може вчинити інакше - боїться висловлювати свою думку публічно, адже в країні-агресорці, де відсутня свобода слова, має чоловіка та двох дітей. Критикувати рідну кровинку не береться й Аня, хоча не приховує - за сестрою сумує.

"Зараз не вистачає її уваги, якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти. Допомагати одне одному. І радіти, як мінімум", - поділилася Аня.

Ольга Сумська з доьками Анною і Тонею / Фото: instagram.com/olgasumska

Ганнуся вже три роки навчається в університеті Карпенка-Карого. Саме в тому, який закінчувала Ольга Сумська. Тут нарешті в неї з'явилися справжні друзі. А от хлопця вона поки що не має. Ба більше, ніколи не заводила серйозних стосунків. Імовірно, через невдалий досвід, коли ще неповнолітньою сходила на провальне перше побачення.

"Це був восьмий клас. І такий не найприємніший спогад. Як зараз кажуть – кринж. Не було про що говорити. Я просто хотіла поскоріше додому", - пригадала Борисюк.

А наступного дня цей хлопець почав привселюдно насміхатися із сором'язливої дівчинки.

"Ти вся така штучна, ніяка, тобі треба змінюватись… Звичайно, від того важко було. І це на все взагалі вплинуло. Я не знаю, що можна отримати закохавшись. Може й легше стане. Але, хто мені може це обіцяти", - поділилася думками Аня.

Дівчина зізнається, що зіркова мама вже хвилюється, що 19-річна донечка досі не зустрічається з хлопцями. Та спочатку дівчинка прагне реалізуватися в кар'єрі. І найбільше хоче, щоб у майбутньому її припинили асоціювати зі знаменитою мамою.

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