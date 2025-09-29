19-річна донька Ольги Фреймут чесно зізналась, чи планує повертатись до України зі США

Старша донька Ольги Фреймут / © instagram.com/zlata_mitchell

Старша донька української телеведучої Ольги Фреймут чесно зізналась, чи повернеться назад до України зі США.

Злата Мітчелл від 15 років перебуває у Штатах. В Instagram-stories донька знаменитості говорить, що мріяла про життя в США ще від дитинства, тож рішення про переїзд було свідомим, хоч і раннім. Дівчині подобається клімат Каліфорнії та можливості, які перед нею там відкриваються. За словами Злати, вона зараз перебуває саме там, де хотіла б, тож переїзд зі Штатів поки що не планує взагалі.

"Це було моє незалежне рішення переїхати в 15, і дитяча мрія, яка мене не підвела. Я дуже люблю південну Каліфорнію. За майже 5 років я пожила майже у всіх її містах, і це найкращий клімат і природа для мене. Плюс тут море можливостей для тих, кому цікава режисура, продюсування, кіно. Я завжди хотіла переїхати до США. Я зробила цей вибір досить рано і поки що не відчуваю, що маю повністю відмовитися від цього. Думаю, що Каліфорнія — це відповідне місце на даному етапі мого життя", - говорить донька Ольги Фреймут.

Допис Злати Мітчелл

Тим не менш, Злата Мітчелл приїздить до України двічі на рік. Дівчина говорить, що їй важливо повертатися додому, аби відновитися. Хоч для доньки Ольги Фреймут просто необхідно час від часу бувати в Києві, але постійно жити в столиці вона наразі не планує.

"Я вдома двічі на рік! Дуже вдячна за можливість повертатись, це просто найцінніше відчуття в моєму житті. Мені потрібно бути в Києві хоча б 2-3 місяці на рік, щоб повноцінно себе відчувати. Я ніколи не хотіла такі далекі перерви від дому в своєму житті", - додала Злата.

Допис Злати Мітчелл

