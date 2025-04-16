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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1073
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1 хв

19-річна донька Ольги Фреймут у шкіряному топі з глибоким вирізом засвітила пишне декольте

Злата Мітчелл наробила пікантних фото.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Злата Мітчелл

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Старша донька української ведучої Ольги Фреймут у шкіряному топі з глибоким вирізом продемонструвала пишне декольте.

Злата Мітчелл влаштувала доволі пікантний фотосет на Голлівудських пагорбах, США. Результатом донька ведучої вже поділилася у своєму Instagram. Перед об'єктивом фотокамери 19-річна Злата позувала в двох різних образах. Спочатку дівчина приміряла костюм, який складався зі шкіряних обтислих штанів та топа з глибоким вирізом. На кадрах Мітчелл засвітила своє пишне декольте.

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Згодом старша донька Ольги Фреймут приміряла й інший образ. Злата одягнула мінісукню коралового кольору, поверх якої час від часу з'являлося пальто. Образ дівчина доповнила туфлями на підборах, а своє чорне довге волосся вона розпустила.

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Підписники Злати Мітчелл просто засипали її компліментами у коментарях. Користувачі писали, що вона має неабияк гарний вигляд. На пікантні фото доньки відреагувала й Ольга Фреймут. Ведуча коротко в коментарях написала: "Люблю".

Нагадаємо, тим часом сама Ольга Фреймут нещодавно поверталася до України разом із молодшою донькою. Знаменитість також показувала, як із 7-річною Євдокією проводила час у Львові.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1073
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