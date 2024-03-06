19-річна донька Олі Полякової одягла білу перуку та приголомшила схожістю з мамою: "Точна копія"

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – приголомшила схожістю із зірковою мамою.

У своєму Instagram 19-річна блогерка опублікувала ролик свого перевтілення. Спочатку Маша постає без макіяжу у чорній кофтинці та джинсах. Окрім цього, дівчина співала пісню Олі Полякової - "Щоб не плакати, я сміюсь".

На наступних кадрах донька виконавиці вже демонструє своє перевтілення. Зокрема, вона одягла білу перуку та рожеву мамину сукню. Тим часом зірковий візажист Єгор Андрюшин зробив Маші макіяж як в Олі Полякової.

"Як вам перевтілення? Схожі?" – поцікавилася у підписників Маша.

Старша донька Олі Полякової приміряла образ зіркової мами і здивувала їхньою схожістю

Користувачі були просто приголомшені їхньою схожістю. Фани зазначили, що Маша стала неабияк схожою на свою маму. Утім, є дещо, що їх відрізняє. Як запримітили користувачі, у юної блогерки зовсім інша міміка.

Це щось нереальне! Яка схожість з мамою! Тільки Єгор міг підкреслити однакові з мамою риси! Браво!

Ще від "Ліги Сміху" пам'ятаю, як Маша на коні вийшла на сцену, і всі були шоковані, яка точна копія мами!

Схожа, але міміка у Маші інша!

Нагадаємо, нещодавно Маші Поляковій виповнилося 19 років. Оля Полякова показувала, як вони за кордоном святкували день народження її доньки.

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