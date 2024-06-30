19-річна донька Олі Полякової повністю оголилася і наробила пікантних фото у воді без макіяжу

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – неабияк розбурхала уяву своїх підписників пікантними фото.

Юна блогерка наважилася на сміливий фотосет. Зокрема, Марія обрала одну з фотостудій Києва, де фотозона прикрашена рослинами, а фішкою є басейн з водою, що має вигляд немов озеро. Позувала донька Олі Полякової повністю оголеною. Звісно ж, пікантні місця Марія приховала білим простирадлом, аби не засвітити нічого зайвого.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

До речі, перед об'єктивом фотокамери Марія позувала повністю без макіяжу. Таким чином 19-річна дівчина продемонструвала свою природну красу.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Яке фото вам подобається найбільше? До речі, уся фотосесія повністю без макіяжу, як вам ідея зробити такий тренд?" – поцікавилася у користувачів Марія.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Оля Полякова вже відреагувала на фотосет доньки. Вона зазначила, що Марія має просто неперевершений вигляд немов з епохи Ренесанс.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Зовнішність епохи Ренесанс! Прекрасна! Без ретуші, крута!" – прокоментувала фото доньки співачка.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, до України також повернулася молодша донька Олі Полякової. Артистка вже показала, як Аліса відреагувала на приїзд додому.

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