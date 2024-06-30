19-річна донька Олі Полякової повністю оголилася і наробила пікантних фото у воді без макіяжу

Маша знялася у сміливому фотосеті.
Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – неабияк розбурхала уяву своїх підписників пікантними фото.
Юна блогерка наважилася на сміливий фотосет. Зокрема, Марія обрала одну з фотостудій Києва, де фотозона прикрашена рослинами, а фішкою є басейн з водою, що має вигляд немов озеро. Позувала донька Олі Полякової повністю оголеною. Звісно ж, пікантні місця Марія приховала білим простирадлом, аби не засвітити нічого зайвого.
До речі, перед об'єктивом фотокамери Марія позувала повністю без макіяжу. Таким чином 19-річна дівчина продемонструвала свою природну красу.
"Яке фото вам подобається найбільше? До речі, уся фотосесія повністю без макіяжу, як вам ідея зробити такий тренд?" – поцікавилася у користувачів Марія.
Оля Полякова вже відреагувала на фотосет доньки. Вона зазначила, що Марія має просто неперевершений вигляд немов з епохи Ренесанс.
"Зовнішність епохи Ренесанс! Прекрасна! Без ретуші, крута!" – прокоментувала фото доньки співачка.
Нагадаємо, до України також повернулася молодша донька Олі Полякової. Артистка вже показала, як Аліса відреагувала на приїзд додому.
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