19-річна донька Олі Полякової розповіла про свій перший інтим та як помстилася колишньому

Старша донька української співачки Олі Полякової відверто розповіла про свій перший інтим та про помсту колишньому.

19-річна блогерка Маша Полякова зізналась, що вже мала досвід інтимних стосунків. Дівчина наголошує, що до цього необхідно бути емоційно готовим. Коли Маша відчула це, то розпочала інтимні стосунки з бойфрендом. Щоправда, Полякова-молодша зізнається, що перший досвід їй не сподобався. Згодом Маша обговорила це з мамою.

"Перший свій інтим пам'ятаю. До цього потрібно бути емоційно готовим. Якщо тобі не страшно, то чому б ні. Мені було не страшно, я хотіла цього, але це було, звісно, не дуже, було швидко. Я не говорила про це з батьками до, не говорила після. Я довго не говорила. У нас з мамою це дуже швидка розмова була. Вона запитала, чи було в мене і чи з ним. Я відповіла, що так. Вона сказала "добре", — розповіла донька артистки в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Також Маша Полякова пригадала свої колишні стосунки з хлопцем на ім'я Артур. Блогерка крутила з ним роман, коли жила у Лондоні. Щоправда, коли Маша розійшлася з хлопцем, то заявила, що він користувався нею, аби стати популярним. Натомість зараз дівчина говорить, що насправді це не так. Вона спеціально так сказала, аби помститися Артурові. Однак Маша наголошує, що зробила так, адже колишній її образив. Тепер блогерка каже, що в цих стосунках насправді було й багато хорошого.

"Я тієї миті на нього була така зла. Це була жіноча помста. Він скоїв такий вчинок, що я мала якось…Він мене не зрадив, але він мене образив. Я таким чином йому помстилася. Він не те щоб скористався моєю популярністю, він побачив в цьому також вигоду. Але він мені дуже багато чого давав. Він був не із забезпеченої родини, але на мій день народження він відвіз мене до Парижа. Він цілий місяць працював і відкладав, щоб мене відвезти. Він завжди робив великі вчинки", — зазначила блогерка.

Маша Полякова з колишній бойфрендом Артуром / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, зараз Маша Полякова теж не самотня. Вже протягом восьми місяців дівчина перебуває в стосунках з бойфрендом, який працює в IT. Однак незабаром блогерка вирушить на навчання до США. Маша відповіла, як після від'їзду будуватиме стосунки з коханим.

Читайте також: