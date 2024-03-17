19-річна донька Олі Полякової вперше назвала причину своєї операції та що їй видалили хірурги

Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – вперше поділилася подробицями своєї операції, яку їй зробили в січні цього року.

Так, донька зірки підтвердила чутки, що їй видаляли жовчний міхур. Всьому причиною Маша називає вживання шкідливих напоїв за часів свого навчання в Англії, звідки вона нещодавно приїхала.

"Мені вирізали жовчний. Напевно, треба було менше пити в Англії! У мене було три приступи панкреатиту. Там вже були спайки, і мені казали, що наступна могла б мені зробити хронічний панкреатит", - відверто поділилася Маша в програмі "У ліжку".

Маша Полякова

Окрім того, Маша Полякова також розповіла, що перед тим вона перенесла ще одну операцію, адже мала кістоз.

Зазначимо, що ще наприкінці листопада минулого року, коли Маша відпочивала з мамою Олею Поляковою в Африці, вона скаржилася на погіршення самопочуття. Зокрема, потрапила до місцевої лікарні з жовчнокам'яною хворобою.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова з донькою були на відпочинку та показали, як провели час на узбережжі у Франції.

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