19-річна донька Олі Полякової вперше назвала причину своєї операції та що їй видалили хірурги

Маша розповіла про свою хворобу.
Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – вперше поділилася подробицями своєї операції, яку їй зробили в січні цього року.
Так, донька зірки підтвердила чутки, що їй видаляли жовчний міхур. Всьому причиною Маша називає вживання шкідливих напоїв за часів свого навчання в Англії, звідки вона нещодавно приїхала.
"Мені вирізали жовчний. Напевно, треба було менше пити в Англії! У мене було три приступи панкреатиту. Там вже були спайки, і мені казали, що наступна могла б мені зробити хронічний панкреатит", - відверто поділилася Маша в програмі "У ліжку".
Окрім того, Маша Полякова також розповіла, що перед тим вона перенесла ще одну операцію, адже мала кістоз.
Зазначимо, що ще наприкінці листопада минулого року, коли Маша відпочивала з мамою Олею Поляковою в Африці, вона скаржилася на погіршення самопочуття. Зокрема, потрапила до місцевої лікарні з жовчнокам'яною хворобою.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова з донькою були на відпочинку та показали, як провели час на узбережжі у Франції.
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