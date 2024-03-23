19-річна донька Олі Полякової здивувала схожістю з відомою акторкою: "Це що я?"

Старша донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – порівняла себе з відомою мексиканською акторкою Марією Фелікс.

У своєму фотоблогу Маша розмістила серію фото знаменитої акторки та моделі й була шокована результатом. Блогерка поділилася з підписниками фотоколажем, де поруч зі своєю світлиною з нещодавньої фотосесії розмістила чорно-біле фото Фелікс у схожій позі. На зображенні обидві дівчини постають у вишуканих чорних сукнях. Так, на колажі видніються дещо схожі риси їх обличчя. Окрім того, знаменитостей поєднують однакові імена.

"Це що я?", - здивувалася 19-річна донька Полякової.

Маша Полякова і Марія Фелікс / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Зазначимо, раніше Маша Полякова приміряла образ зіркової мами і також приголомшила їхньою схожістю шанувальників. Зокрема, блогерка попозувала в екстравагантній сукні, яку раніше одягала Оля Полякова, й доповнила лук кашкетом.

Нагадаємо, нещодавно старша донька співачки Олі Полякової Маша вперше розповіла про свої декілька операцій та зізналася, що саме їй видаляли хірурги ще на початку цього року в січні.

Читайте також: