19-річна донька Олі Полякової зізналася, що мала бажання вступити до лав ЗСУ з татом

Маша зробила неочікувану заяву.
Донька української співачки Олі Полякової – блогерка Марія – розповіла про обговорення питання мобілізації у їхній родині.
Так, 19-річна блогерка зізналася, що вона з татом, бізнесменом Вадимом Буряковським, вступила б до лав ЗСУ. Це бажання вони неодноразово обговорювали між собою. Втім, на думку Маші, на заваді цьому стало її здоров'я та фізична підготовка, а у тата – вік, адже йому 60 років. Тому за словами блогерки, вона активно допомагає захисникам і захисницям в інакший спосіб – долучається до благодійності.
"Я дуже щаслива людина, що повернулася з Англії, тому що краще, ніж вдома, нічого немає. Якщо б я була хлопцем або реально сильною дівчинкою, я б пішла на війну. Я розумію, що я зараз у своєму стані буду більше заважати, ніж допомагати. Я намагаюсь хоч якось допомагати. Якщо б я була хлопцем – ми б реально з татом пішли. Тато сильно замислювався, щоб піти, але у нього вже вік", - розповіла Маша в програмі "У ліжку".
Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова вперше розповіла про причину своєї операції, яку вона перенесла у січні цього року.
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