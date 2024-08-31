19-річна донька Полякової несподівано випустила пісню й після прем'єри показалася у лікарні

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – презентувала свій перший кліп під псевдонімом Mary poppers.

Так, юна артистка пішла стопами зіркової мами й випустила пісню "Шрами", у якій розповіла про болісну історію кохання й розрив з обранцем. До слова, Маша обрала доволі цікавий музичний жанр і заспівала у рок-стилі. До того ж донька Полякової зняла кліп, де й зіграла головну героїню. Разом з нею у відеороботі постає загадковий юнак.

Дебютна лірична композиція вже назбирала чимало коментарів. Так, юзери підтримали юну виконавицю й залишили свою думку про пісню.

Дуже цікавий та мелодійний рок, Машо, ти супер

Вважаю, це прекрасний творчий старт. Приємна музика, продумані знімання, голос дуже приємно слухати

Дуже круто. Що б там хто не казав, продовжуй і йди далі

Оце голос, я вражена! Взагалі рідко, хто таке витягує, часто аж неприємно слухати. Але Машо, це насолода для вух, кожна нота!

Як виявилося, у ніч після прем’єри 19-річній Маші стало зле. Тому її було госпіталізовано. Так, у своєму фотоблогу донька Полякової показалася з катетером у руці. На щастя, після крапельниць лікарі дозволили виконавиці повернутися додому.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова також потішила прихильників музичною новинкою і презентувала кліп до пісні "Білий налив", яку їй допомагали створювати дві відомі українські співачки.

ПРЕМ'ЄРА! Оля Полякова з піснею "Білий налив" у студії Сніданку

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