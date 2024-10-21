19-річна донька Полякової вперше розповіла про бойфренда та його професію: "З його батьками знайома"

Старша донька української співачки Олі Полякової – Маша – поділилася подробицями особистого життя.

Так, 19-річна блогерка та юна співачка зізналася, що вже вісім місяців її серце зайняте. Маша зустрічається з хлопцем, який працює в ІТ-сфері. Ба більше, донька зірки запевняє, що має серйозні наміри на майбутнє з обранцем. Зокрема, розповідає про плани разом жити у його нещодавно придбаній квартирі і знайомство з батьками.

"Ми з хлопцем вже вісім місяців. Він купив квартиру й ми плануємо переїжджати до нього. Він працює в IT. Так, з його батьками я вже доволі давно знайома. У нього класна сім’я лікарів. Мої (батьки – прим. ред.) з його не знайомі. Вони ставляться нейтрально й кажуть, що це мій вибір", - розповіла Маша у коментарі "Люкс ФМ".

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Однак донька Полякової не звертається до мами за порадами щодо особистого. На думку, 19-річної артистки їй краще навчатися на власному досвіді. Тим не менш батьки до її вибору ставляться нейтрально.

"Я не живу з батьками з 16 років. Я не лізу в їхнє життя, вони – у моє. Ми ніколи не спілкуємося з мамою про свої стосунки. Хіба, можливо, якісь підказки прошу, а так ні. Ми спілкуємося, як близькі подружки, але щодо теми стосунків, то я сама знаю, як мені краще, а вона – як їй. Ми можемо поговорити абстрактно", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова заінтригувала новиною про виступ її доньки Маші на її масштабному шоу в Києві 26 жовтня у Палаці спорту.

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