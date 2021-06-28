19-річна донька Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото бойфренда-зірки серіалу "Ейфорія"

Дехто з фанів навіть не знали, що пара разом.

Донька легендарної американської супермоделі Сінді Кроуфорд, модель та акторка Кая Гербер поділилася рідкісним фото свого бойфренда Джейкоба Елорді.

Так, днями зірка серіалу "Ейфорія" відсвяткував 24-річчя. З цієї нагоди Кая привітала свого обранця з днем народження доволі пікантним знімком. На сторінці в Instagram знаменитість запостила фото оголеного актора. На світлині Джейкоб лежить роздягнений на ліжку.

instagram.com/kaiagerber

"З днем народження, мій коханий", – написала Гербер.

Фанати пари були захоплені публікацією моделі. А деякі юзери лише дізналися про стосунки зірок.

О Боже, нарешті ти показала його фото

Чекайте! Це Джейкоб Елорді?

Ого, ви разом?

Ні-ні-ні. Цього не може бути. Він мій коханий

Зауважимо, про стосунки пари стало відомо минулого року. Закохані не афішують свій роман та рідко показують спільні світлини.

Нагадаємо, раніше донька Сінді Кроуфорд у в’язаному бікіні показала сіднички та прес. Модель захопила красою на нових фото.

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