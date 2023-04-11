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19-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун виходить заміж

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
839
Час на прочитання
1 хв
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19-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун виходить заміж

Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

Обранцем акторки став син Джона Бонджові.

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун та її бойфренд, Джейк Бонджові, одружуються.

19-річна акторка та 20-річний син відомого рок-музиканта Джона Бонджові оголосили про заручини після тривалих стосунків. У Instagram пара поділилася усміхненою чорно-білою світлиною, на які Джейк обіймав Міллі зі спини. На безіменною пальці акторки шанувальники побачили обручку з величезним камінцем.

"Я кохаю тебе вже три літа, коханий, і хочу їх усі", - підписала світлину Браун.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові / Фото: instagram.com/milliebobbybrown / ©
Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові / Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Джейк також продублював світлину у своєму акаунті та додав лаконічний підпис: "Назавжди". 

Зазначимо, що стосунки Міллі Боббі Браун та Джейка Бонджові почалися влітку 2021 року. Пара часто ділиться одне з одним світлинами в соцмережах, а також відвідує світські заходи. 

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Дата публікації
Перегляди
839
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