19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин набив тату на пів руки

Роман похизувався малюнком на тілі.

Переможець вокального шоу "Голос країни-2020" Роман Сасанчин, який невдовзі вперше стане батьком, здивував ще однією подією у своєму житті.

Так, 19-річний виконавець наважився зробити перше у своєму житті татуювання. Про що розповів на сторінці в Instagram. Рома розмістив у сторіс відео з тату-салону, де йому набивали малюнок. Студія розташована у місті Чортків.

Роман Сасанчин зробив тату / instagram.com/sasanchyn_official

Вибір зображення, яке Сасанчин захотів розмістити на тілі, не дивує – це нотний ключ. Він зайняв майже пів руки молодого артиста. Цікаво, що у тату-салоні Романа підтримувала його вагітна наречена Іванка – вона й зафільмувала весь процес на камеру.

Роман Сасанчин зробив тату / instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин зробив тату / instagram.com/sasanchyn_official

Нагадаємо, наприкінці серпня Роман Сасанчин приголомшив новиною, що вперше стане батьком. Своєю чергою, дівчина 19-річного виконавця розсекретила, коли народжуватиме.

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