19-річний Роман Сасанчин одружився зі своєю вагітною дівчиною

Новоспечене подружжя продемонструвало свідоцтво про шлюб.
Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин офіційно розпрощався з холостяцьким життям.
Так, 19-річний виконавець зареєстрував шлюб зі своєю коханою Іванною, яка вагітна первістком. Дитина новоспеченого подружжя має з'явитися на світ між 14 грудня та 6 січня.
Про шлюб молодята розповіли у сторіс своїх сторінок у Instagram. 2 грудня пара просто вдвох сходила до РАЦСу, де розписалася. Іванна вирішила взяти прізвище чоловіка. Дівчина розповіла, що змінилося після того, як вона стала дружиною.
"Нічого не змінилося. Як довбав мозок, так і довбе", - сказала Іванна у сторіс чоловіка.
Своєю чергою Сасанчин поділився, як вони святкуватимуть цей день. Артист розповів, що святкування відбудеться у домашній обстановці. Окрім того, Роман чекав на друзів, аби проводити його холостяцьке життя, "яке закінчилося з його розписом".
"Але це дуже радісна новина, я не шкодую. Тому що моє життя переходить на новий етап, я сподіваюся, що все буде набагато краще і цікавіше", - висловив сподівання новоспечений чоловік.
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