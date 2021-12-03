19-річний Роман Сасанчин одружився зі своєю вагітною дівчиною

Новоспечене подружжя продемонструвало свідоцтво про шлюб.

Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин офіційно розпрощався з холостяцьким життям.

Так, 19-річний виконавець зареєстрував шлюб зі своєю коханою Іванною, яка вагітна первістком. Дитина новоспеченого подружжя має з'явитися на світ між 14 грудня та 6 січня.

Роман Сасанчин з вагітною дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Про шлюб молодята розповіли у сторіс своїх сторінок у Instagram. 2 грудня пара просто вдвох сходила до РАЦСу, де розписалася. Іванна вирішила взяти прізвище чоловіка. Дівчина розповіла, що змінилося після того, як вона стала дружиною.

instagram.com/sasanchyn_official

"Нічого не змінилося. Як довбав мозок, так і довбе", - сказала Іванна у сторіс чоловіка.

Своєю чергою Сасанчин поділився, як вони святкуватимуть цей день. Артист розповів, що святкування відбудеться у домашній обстановці. Окрім того, Роман чекав на друзів, аби проводити його холостяцьке життя, "яке закінчилося з його розписом".

instagram.com/annavi_i

"Але це дуже радісна новина, я не шкодую. Тому що моє життя переходить на новий етап, я сподіваюся, що все буде набагато краще і цікавіше", - висловив сподівання новоспечений чоловік.

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