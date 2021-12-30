19-річний Роман Сасанчин вперше став батьком і показав фото з пологового

Артист повідомив про поповнення у родині особисто.
Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин поділився з шанувальниками радісною звісткою.
19-річний артист вперше став батьком. Так, сьогодні, 30 грудня дружина Романа Іванна народила йому донечку. Для пари дівчинка стала первістком. Про поповнення у родині новоспечений батько повідомив особисто на сторінці в Instagram.
Сасанчин запостив знімок, на якому зображений у палаті з новонародженою донечкою на руках: "Я щасливий! Дякую Богу за це!" – підписав Роман світлину.
Поки більше подробиць артист не розповідав. Раніше Сасанчин ділився, що у них з дружиною були партнерські пологи. Як вони минули, певно, Роман розповість пізніше.
Своєю чергою, шнувальники привітали молодого батька з народженням первістка: "Вітаю з народженням принцеси", "вітаємо, нехай росте щаслива і здорова", "боже, це таке щастя! нехай у вас все буде добре".
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