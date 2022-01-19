19-річний Сасанчин зворушив фото першої зустрічі своїх батьків з онучкою

Виконавець запросив рідних до себе в гості.

Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин познайомив нарешті своїх батьків з онучкою.

Так, артист, який наприкінці 2021-го став татусем, запросив до себе в гості маму і тата, аби вони побачили маля. На зворушливому фото бабуся з дідусем бавляться з крихітною Елізабет.

instagram.com/sasanchyn_official

"Ось і наше перше знайомство дідуся і бабусі з першою внучкою. Це був надзвичайно зворушливий та теплий момент. Сьогодні вони просто надзвичайно щасливі", – поділився Ромчик.

Також Сасанчин пояснив, чому його батьки так довго не приїжджали. Справа в тому, що рідні вирішили трішки зачекати, аби організм дівчинки адаптувався до життя.

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