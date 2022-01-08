19-річний Сасанчин зворушив ніжними фото з дружиною та крихітною донечкою

Дівчинка з'явилася на світ напередодні Нового року.
Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин, який 30 грудня став татом, зворушив новими фото з дружиною Іванною та донечкою Лізою.
У фотоблогу 19-річний виконавець розмістив милі кадри з рідними людьми. На фото молоде подружжя тримає на руках крихітку та тішиться малечі.
"Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж", – написав новоспечений татусь.
У коментарях розчулені фоловери залишили теплі слова.
- Ви такі красиві! А особливо ваша донечка
- Які милі
- Яка гарна сім'я
- Такі гарні! Щастя вам
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