19-річний Сасанчин зворушив ніжними фото з дружиною та крихітною донечкою

19-річний Сасанчин зворушив ніжними фото з дружиною та крихітною донечкою

Дівчинка з'явилася на світ напередодні Нового року.

Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин, який 30 грудня став татом, зворушив новими фото з дружиною Іванною та донечкою Лізою.

У фотоблогу 19-річний виконавець розмістив милі кадри з рідними людьми. На фото молоде подружжя тримає на руках крихітку та тішиться малечі.

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / instagram.com/sasanchyn_official

"Тепер нас троє, і нашому щастю немає меж", – написав новоспечений татусь.

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / instagram.com/sasanchyn_official

У коментарях розчулені фоловери залишили теплі слова.

Ви такі красиві! А особливо ваша донечка

Які милі

Яка гарна сім'я

Такі гарні! Щастя вам

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