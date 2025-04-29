19-річного репера з України затримали в Румунії та погрожують відправити до Росії: у МЗС відреагували

PŁATEK LUV

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Українського репера PŁATEK LUV, він же Микита Єськов, затримали в Румунії та погрожують відправити до Росії.

Сталося це в аеропорту в місті Клуж-Напока, про що виконавець повідомив у своєму Instagram. Коли 19-річний репер був на паспортному контролі, його відвели на огляд та допит, який тривав шість годин. Після цього Микиті повідомили, що він не зможе покинути аеропорт. Як виявилося, виконавець перебуває в міжнародному розшуку, куди його подала країна-агресорка Росія.

"Допит тривав понад шість годин. Після цього мені сказали зачекати. Через пів години підійшов офіцер румунської поліції і повідомив, що я не можу залишити аеропорт та територію Румунії, бо перебуваю у міжнародному розшуку на запит Російської Федерації. Вони відправили до РФ повідомлення про моє затримання і чекають на відповідь, за якою статтею мене хочуть судити і депортувати до Росії", - повідомив репер.

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Допис PŁATEK LUV

В МЗС України відреагували на інцидент. В коментарі Oboz.ua у Міністерстві запевнили, що українське посольство в Румунії тримає справу на контролі та вживає всіх необхідних заходів для консульського захисту Микити Єськова. Репера наразі звільнили з-під варти та надали йому адвоката.

"За інформацією посольства України в Румунії, громадянина України, 2006 р.н., який проживає в Польщі, затримали румунські правоохоронні органи в м. Клуж Напока за запитом РФ. Як тільки про це стало відомо, консул одразу вжив необхідних заходів з метою надання сприяння", - йдеться в повідомленні МЗС.

Зазначимо, 2024 року країна-агресорка Росія зарахувала Микиту Єськова до переліку терористів та екстремістів РФ.

Нагадаємо, нещодавно в МЗС реагували на заяви пропагандистів, що співачка-зрадниця Ані Лорак отримала новий український паспорт. У Міністерстві відповіли, чи дійсно це так.