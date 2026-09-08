19-річний син Олександра Пономарьова вперше показав свою дівчину: з ким він зустрічається

Олександр Пономарьов із сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Син українського співака Олександра Пономарьова — Сашко — вперше показав свою дівчину.

Спадкоємець музиканта унаслідував від тата особливу рису — приховувати особисте життя. Проте проєкту "Наодинці з Гламуром" вдалося поспілкуватися з 19-річним Пономарьовим-молодшим на презентації дебютної книги його тата.

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Як виявилося, на захід син співака прийшов не сам. Компанію Сашку склала його кохана дівчина. Щоправда, імені її він не назвав, а також додав, що вона не хоче з’являтися перед об’єктивами камер: «Вона так само, як і я, від камер ухиляється».

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Ліворуч — обраниця Олександра Пономарьова, праворуч — дівчина його сина / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

До речі, Пономарьов-молодший також зізнався, що під час війни в Україні проживає у Львові. Там він навчається у Львівській політехніці. Сашко здобуває освіту в сфері економіки, але зізнався, що все ще у пошуках себе та справи, якій би хотів присвятити життя.

«Живу у Львові, вчуся на економіста, у Львівській політехніці. Для мене воно не є дуже легко, я взагалі не люблю вчитися, але наразі я себе стараюся знайти в тій сфері, і іншій сфері. Як каже мій тато: „Якщо не знайти свій талант в житті, це є гріх“. Сподіваюся, я його знайду, знайду себе в чомусь», — додав Сашко Анні Севастьяновій.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: «ЧОГО Я МАЮ ВІДМОВЛЯТИСЯ?» Пономарьов різко відповів на запитання про звання

Нагадаємо, раніше син Олександр Пономарьова розповів про молоду обраницю тата. Також він розкрив, як до нього ставиться мачуха.

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