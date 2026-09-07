19-річний син Пономарьова вперше розповів про молоду обраницю тата: як до нього ставиться мачуха

Олександр Пономарьов з сином / © instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Син співака Олександра Пономарьова вперше публічно заговорив про стосунки батька з його концертною директоркою Софією та зізнався, яку роль вона відіграла в його вихованні.

19-річний Олександр Пономарьов-молодший у розмові з «Наодинці з Гламуром» зізнався, що вони знайомі вже не перший рік, тож Софія давно стала близькою для їхньої родини. Син артиста запевняє, що дуже добре ставиться до стосунків батька. Ба більше, мачуха певною мірою брала участь у його вихованні.

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Олександр Пономарьов з обраницею Софією

Олександр-молодший звертається до неї шанобливо — Софія Леонідівна. Водночас між ними, за його словами, немає надмірної офіційності чи дистанції. Юнак також жартома додав, що Софія може зробити йому зауваження, коли той справді провиниться. Проте такі моменти не впливають на їхні теплі стосунки.

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«Я дуже сильно її люблю. Вона дуже класна жінка. Вважаю, що вона дуже гарна пара моєму татові. Ми не перший рік знайомі. Вона частково мене й виховувала. Час від часу можу отримати на горіхи, але за те, що справді начудив», — розповів юнак у розмові з Анною Севастьяновою.

Нині 19-річний син Пономарьова живе у Львові, де здобуває освіту за економічним напрямом. Паралельно Олександр-молодший намагається зрозуміти, у якій сфері хоче реалізувати себе.

«Намагаюсь себе та свій талант знайти», — поділився він.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СИН ПОНОМАРЬОВА дав інтерв'ю | ГОРДОН прогнозує ГУЧНУ ПОДІЮ | РИБЧИНСЬКИЙ НАРВАВСЯ НА АФЕРИСТІВ

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