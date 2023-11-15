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20-річна блогерка Верба кардинально змінила колір волосся та похизувалася новим образом

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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20-річна блогерка Верба кардинально змінила колір волосся та похизувалася новим образом

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Зірка Мережі попрощалася з блондом.

Відома українська блогерка Верба, справжнє ім'я та прізвище якої Юлія Вербинець, наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

Знаменитість змінила колір волосся. Якщо раніше Юлія була білявкою, то нині вона стала рудою. Зокрема, майже такий самий колір волосся був у блогерки, коли вона тільки-но починала вести свій блог та набирала популярність в Мережі. Згодом Верба пофарбувалася в темний колір, але через три роки повернула колишню зачіску.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Майже руде волосся повернулося з трирічної відпустки", - пожартувала знаменитість.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

До слова, за останній час це друга кардинальна зміна зачіски Верби. Так, раніше вона була брюнеткою, але згодом пофарбувалася в білий колір. Однак білявкою знаменитість теж довго не протрималася. А от від нарощеного волосся Юлія не поспішає позбавлятися.

Юлія Верба / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Прихильники блогерки вже оцінили її кардинальні зміни. Вони зазначили, що рудий колір Юлії личить значно більше, аніж білий. Однак знайшлися й ті, хто не оцінив таких змін знаменитості.

  • Стала набагато гарнішою, аніж коли була білявкою
  • Блонд мені подобався більше
  • Тобі так набагато краще
  • Не твій колір. Краще бути білявкою або натуральною

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Меган Фокс похизувалася кардинальною зміною іміджу. Зірка Голлівуду коротко підстриглася та пофарбувала волосся в червоний колір.

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Дата публікації
Перегляди
737
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