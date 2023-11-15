20-річна блогерка Верба кардинально змінила колір волосся та похизувалася новим образом

Відома українська блогерка Верба, справжнє ім'я та прізвище якої Юлія Вербинець, наважилася на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

Знаменитість змінила колір волосся. Якщо раніше Юлія була білявкою, то нині вона стала рудою. Зокрема, майже такий самий колір волосся був у блогерки, коли вона тільки-но починала вести свій блог та набирала популярність в Мережі. Згодом Верба пофарбувалася в темний колір, але через три роки повернула колишню зачіску.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Майже руде волосся повернулося з трирічної відпустки", - пожартувала знаменитість.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

До слова, за останній час це друга кардинальна зміна зачіски Верби. Так, раніше вона була брюнеткою, але згодом пофарбувалася в білий колір. Однак білявкою знаменитість теж довго не протрималася. А от від нарощеного волосся Юлія не поспішає позбавлятися.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Прихильники блогерки вже оцінили її кардинальні зміни. Вони зазначили, що рудий колір Юлії личить значно більше, аніж білий. Однак знайшлися й ті, хто не оцінив таких змін знаменитості.

Стала набагато гарнішою, аніж коли була білявкою

Блонд мені подобався більше

Тобі так набагато краще

Не твій колір. Краще бути білявкою або натуральною

Нагадаємо, нещодавно американська акторка Меган Фокс похизувалася кардинальною зміною іміджу. Зірка Голлівуду коротко підстриглася та пофарбувала волосся в червоний колір.

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