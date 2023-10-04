20-річна блогерка Верба після жорсткої критики купила авто для ЗСУ та поїхала на фронт

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба після жорсткої критики, що вона нічого не розповідає в фотоблогу про війну та не робить збори для ЗСУ, неочіквано купила автівки для українських захисників.

У своєму Instagram зірка Мережі розповіла, що придбала чотири позашляховики. Всі вони будуть використовуватися для евакуації.

Юлія Верба купила авто для ЗСУ / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Я купила чотири машинки для евакуації для ЗСУ", - поділилася блогерка.

Окрім того, Юлія самостійно доправила авто на південну лінію фронту. До слова, блогерка поїхала до Малої Токмачки, що в Запорізькій області.

Юлія Верба в Оріхові / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Мала Токмачка. Шість кілометрів до "нуля", - зазначила блогерка.

Юлія Верба в Малій Токмачкі / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Загалом, Юлія Верба останнім часом отримувала чимало критики в Мережі. Блогерку критикували через те, що вона у фотоблогу демонструвала "красиве життя" та не розповідала про війну. Окрім того, Вербу звинувачували, що вона, маючи мільйонну аудиторію, не робить збори на потреби ЗСУ. Зокрема, волонтер Сергій Притула та гуморист Антон Тимошенко критикували блогерку.

Окрім того, Юлію неабияк захейтили після того, як вона за 10 мільйонів гривень купила авто з салону. Блогерці дорікали, що під час війни такі покупки робити недоречно, а тим більше ними хизуватися.

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