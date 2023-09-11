20-річна блогерка Верба показала палкі поцілунки з бойфрендом і похизувалася подарунком від нього

Зірка Мережі показала, як проводить час зі своїм обранцем.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба вже не приховує, що не самотня та перебуває у щасливих стосунках.

Час від часу знаменитість ділиться контентом зі своїм коханим. Так, нещодавно Юлія показала в Instagram-stories, як проводить час із обранцем. Зокрема, парочка каталася ввечері на мотоциклі. Як зізналась Юлія, вона почувалася героїнею фільму "Три метри над рівнем неба".

Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Також Верба разом із сім'єю та коханим була на екскурсії в горах. Там вони каталися на позашляховику та милувалися мальовничими краєвидами. Окрім того, Юлія разом з бойфрендом дарували одне одному солодкі поцілунки.

Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

До речі, як зізналась блогерка, такими фізичними активностями вона займалася, коли не дуже добре почувалася. Юлія поділилася, що трішки захворіла. Утім, вдома їй не сидиться, адже саме активність допомагає блогерці швидше одужати.

"Я зникла з радарів, тому що захворіла. Пила чай з малиною, лежала на ліжку, їздила в гори, каталася на мотоциклі, їла морозиво…Просто не хотіла сидіти вдома. Я ненавиджу сидіти вдома, коли хворію. Мені сумно сидіти вдома", - поділилася блогерка.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Загалом, Верба захворіла, коли повернулася з відпочинку з-за кордону. Коханий блогерки підтримав її та зробив сюрприз. Бойфренд подарував Юлії розкішний букет білих троянд.

Квіти Юлії Верби / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, днями блогерка Настя Талпа відгуляла весілля під Києвом. Зірка Мережі вийшла заміж за Богдана Скальницького.

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