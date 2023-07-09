20-річна блогерка Верба придбала авто 2023 року випуску за 10 млн грн і нарвалася на жорсткий хейт

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, поділилася з шанувальниками, що придбала собі новий автомобіль з салону.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила знімки, де позує з величезним букетом троянд і кульками на тлі нового Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. Вартість такої автівки складає від 7 до 10 млн грн.

"Так, я білявка і так, я купила есочку. 2023 рік! 580, чотирьох літрова, ахх звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті. Колись я не могла дозволити собі новий айфон, а зараз можу дозволити собі купити найновішого "Мерседеса" з салону. Мрійте, працюєте і все буде!" – підписала світлини Верба.

Юлія Верба придбала авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Однак не всі пораділи за блогерку. Зокрема, у коментарях юзери зазначили, що робити такі дорогі покупки в наш час, та ще й хизуватися ними – не на часі.

Боже за що наші хлопці там гинуть? В цій країні, напевне, вже нічого не зміниться. Хтось віддає останнє, щоб допомогти військовим, щоб закінчити війну. А хтось купує собі машини з салону

500-й день повномасштабного вторгнення в Україну... Юлічка захотіла саме сьогодні святкувати покупку машинки. Жодного сторіз про те, що вона хоча б пам'ятає який сьогодні день, віддати шану воїнам

Так, це круто. Але й п*здець, скільки б можна було купити бу авто для того, щоб витягувати поранених хлопців

Юлія Верба придбала авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Втім, інші юзери стали на захист блогерки, зазначивши, що вона також немало робить для наших бійців: "Люди, вона на неї чесно заробила. Досить заглядати в зуби. Всі такі злі та заздрісні", "Юля постійно донатить і робить збори для військових, ми з вами і поруч не стоїмо", "Бажаю всім так жити, щоб в будь-який рандомний момент купити машину мрії".

Юлія Верба придбала авто / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, місяць тому блогерка Юлія Верба похизувалася своєю новою квартирою в Івано-Франківську. Це стало третє придбане житло 20-річної Верби. Інстазірка показала інтер'єр нової оселі та зізналася, щов неї там навіть унітаз золотий.

Читайте також: