20-річна блогерка Верба придбала авто 2023 року випуску за 10 млн грн і нарвалася на жорсткий хейт

Знаменитість стала власницею автомобіля Mercedes-Benz.
Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, поділилася з шанувальниками, що придбала собі новий автомобіль з салону.
На сторінці в Instagram знаменитість розмістила знімки, де позує з величезним букетом троянд і кульками на тлі нового Mercedes-Benz S 580 2023 року випуску. Вартість такої автівки складає від 7 до 10 млн грн.
"Так, я білявка і так, я купила есочку. 2023 рік! 580, чотирьох літрова, ахх звір. Тепер Юлічка Верба рухається на потужному апараті. Колись я не могла дозволити собі новий айфон, а зараз можу дозволити собі купити найновішого "Мерседеса" з салону. Мрійте, працюєте і все буде!" – підписала світлини Верба.
Однак не всі пораділи за блогерку. Зокрема, у коментарях юзери зазначили, що робити такі дорогі покупки в наш час, та ще й хизуватися ними – не на часі.
- Боже за що наші хлопці там гинуть? В цій країні, напевне, вже нічого не зміниться. Хтось віддає останнє, щоб допомогти військовим, щоб закінчити війну. А хтось купує собі машини з салону
- 500-й день повномасштабного вторгнення в Україну... Юлічка захотіла саме сьогодні святкувати покупку машинки. Жодного сторіз про те, що вона хоча б пам'ятає який сьогодні день, віддати шану воїнам
- Так, це круто. Але й п*здець, скільки б можна було купити бу авто для того, щоб витягувати поранених хлопців
Втім, інші юзери стали на захист блогерки, зазначивши, що вона також немало робить для наших бійців: "Люди, вона на неї чесно заробила. Досить заглядати в зуби. Всі такі злі та заздрісні", "Юля постійно донатить і робить збори для військових, ми з вами і поруч не стоїмо", "Бажаю всім так жити, щоб в будь-який рандомний момент купити машину мрії".
Нагадаємо, місяць тому блогерка Юлія Верба похизувалася своєю новою квартирою в Івано-Франківську. Це стало третє придбане житло 20-річної Верби. Інстазірка показала інтер'єр нової оселі та зізналася, щов неї там навіть унітаз золотий.
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