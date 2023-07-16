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20-річна блогерка Верба закрутила новий роман та показала свого бойфренда

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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20-річна блогерка Верба закрутила новий роман та показала свого бойфренда

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Зі своїм попереднім бойфрендом, блогером Денисом Притулою, артистка розійшлася у травні.

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Вербинець, відома як Верба, повідомила, що більше не самотня.

Так, знаменитість закрутила новий роман та вже встигла показати свого обранця у фотоблогу. Верба опублікувала фото, на яких постала в обіймах коханого. Разом закохані побували на святкуванні дня народження сина подруги Юлії.

Юлія Верба з бойфрендом / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"У надійних руках", - підписала світлини блогерка.

Юлія Верба з бойфрендом / © instagram.com/verbaaa.verbaaa
Юлія Верба з бойфрендом / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Щоправда, обличчя обранця Юлія поки не квапиться показувати. Однак пильні користувачі знайшли бойфренда Верби у Мережі, а також заскочили парочку разом та опублікували їхні спільні кадри. На знімках можна чудово розгледіти обличчя обранця блогерки.

Бойфренд Юлії Верби / ©
Бойфренд Юлії Верби

Зазначимо, тривалий час Юлія Верба зустрічалася з блогером Денисом Притулою. Однак у травні цього року блогерка повідомила, що вони з бойфрендом більше не разом.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Верба потрапила у гучний скандал. Знаменитість придбала елітне авто за 10 млн грн, показала його у Мережі та нарвалася на хейт. Юзери дорікнули блогерці, що зараз не час робити такі коштовні покупки, а тим більше хизуватися ними, адже в країні йде війна. Юлія не стала терпіти та відреагувала на хейт у Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
2625
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