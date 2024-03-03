20-річна блогерка Юлія Верба на круїзному лайнері опинилася під крапельницею

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба змусила своїх прихильників неабияк хвилюватися, зізнавшись, що опинилася під крапельницею.

Як поділилася знаменитість, цей день мав би бути одним із найщасливіших, адже здійснилася її заповітна мрія – вона отримала "синю галочку" в Instagram, про яку мріяла сім років. Утім, стан здоров'я Юлії, яка перебуває в подорожі на круїзному лайнері, різко погіршився.

Зокрема, Верба отруїлася. Окрім того, в неї розвинулася морська хвороба. Тож, замість того, аби святкувати отримання "синьої галочки", блогерка провела день під крапельницею. Як зізналась знаменитість, з нею таке сталося вперше в житті.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Instagram дав мені синю галочку. Я мріяла про це сім років! Щоправда, така новина співпала з жахливим отруєнням та морською хворобою на круїзному лайнері, що я аж вперше в житті прийшла капатись, бо було відчуття ніби відкидаю копита. Але я все одно дуже щаслива", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік Анни Трінчер теж змусив своїх підписників неабияк хвилюватися за нього. Блогер Олександр Волошин опинився під крапельницею та розповів, що з ним сталося.

Читайте також: