Оля Фреймут з донькою Златою / © instagram.com/freimutolia

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20-річна донька української телеведучої, журналістки, письменниці та експертки з етикету Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, захопила ефектним перевтіленням у Прісциллу Преслі, продемонструвавши фігуру у відвертій сукні.

Старша донька телеведучої майже місяць не з'являлася в Instagram, однак повернення до соцмереж вирішила зробити ефектним. Злата опублікувала серію світлин із цьогорічного святкування Геловіну. Для вечірки вона обрала образ, натхненний стилем Прісцилли Преслі — акторки та колишньої дружини легендарного Елвіса Преслі. Особливу увагу привернула біла довга сукня з мереживними деталями та глибоким декольте. Вбрання Мітчелл доповнила високими чоботами, чорною напівпрозорою накидкою та чокером із хрестом.

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«Чекала на геловінські вихідні тільки заради цього! Так, я справді опублікувала свій костюм на Геловін із запізненням на три тижні», — з гумором пояснила Злата.

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Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

На опублікованих кадрах 20-річна дівчина позувала в різних ракурсах, акцентуючи увагу на виразному декольте та стрункій талії. Незвичайне перевтілення не залишилося без уваги й її зіркової мами. Ольга Фреймут завітала до коментарів і публічно висловила захоплення донькою.

«Це моя дівчинка», — ніжно написала телеведуча.

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл / © instagram.com/zlata_mitchell

Прісцилла Преслі / © instagram.com/zlata_mitchell

Злата Мітчелл нині живе у США та активно ділиться з підписниками моментами свого повсякдення, хоча нині відвідала Лондон та втішила прихильників новими кадрами.

Нагадаємо, нещодавно Педан показав, який вигляд мали Притула та Фреймут 17 років тому. На світлині зірок не впізнати.

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