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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
358
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2 хв

20-річна донька Юрія Нікітіна підкорює США: як вона висміює Трампа й працює зі світовими зірками

Поліна будує кар'єру в Америці без допомоги батька-продюсера.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ольга Горбачова і Юрій Нікітін, їхня донька Поліна

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін, їхня донька Поліна

Українська співачка Ольга Горбачова розповіла про успіхи у творчій кар’єрі її старшої доньки Поліни, яку вона виховує разом із колишнім чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним.

За словами артистки, 20-річна Поліна нині живе у США та самостійно розвиває музичну кар’єру. Попри те, що її батько є одним із найвідоміших українських продюсерів, офіційно він поки не працює з донькою. Як пояснила Горбачова, саме Юрій Нікітін вирішив спершу поспостерігати за творчим становленням Поліни, аби вона сформувалася як самостійна артистка.

«Він поки що не працює з нею офіційно, хоча я просила. Вона робить таку соціально-політичну музику, іноді з релігійним контекстом. У неї своє бачення. Навіть коли Трампа переобрали, вона з колегами зняла музичне відео, де його висміяли. Моя мама їй телефонувала і питала: „Поліночко, тебе ж не депортують за це?“. Але він вважає, що доєднається, коли вона буде зріла як артистка та зрозуміє, хто вона, про що і для кого», — поділилася Горбачова в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Окрім музики, Поліна активно займається громадською діяльністю. Дівчина створила студентський рух «Вільні від пропаганди», у межах якого працює над документальними фільмами та соціальними проєктами. За словами Ольги, доньці вже вдалося залучити до знімань світових знаменитостей.

«У неї класно складається ось ця соціально-політична гілка. Вона знімає документальний фільм і може просто зустріти в Нью-Йорку Патті Сміт, яка погодилася знятися, і Бена Стіллера, який теж згодився допомогти студентам», — розповіла співачка.

Попри перші успіхи та амбітні проєкти, Горбачова запевняє, що її донька залишається дуже скромною людиною: «Вона активна й при цьому дуже скромна. Коли її зустрічаєш, то не повіриш, що ця людина вийде на сцену й буде на своєму місці. Я фанатка».

Нагадаємо, нещодавно відома ведуча Олена Філонова неочікувано стала співачкою у 42 роки. Зірка дебютувала зі спокусливою піснею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
358
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