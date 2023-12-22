20-річна донька Олени Кравець похизувалася одразу трьома новими татуюваннями

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець - Марія – полюбляє робити татуювання та залюбки йде до тату-салону.

У своєму Instagram 20-річна дівчина поділилася, що наважилася набити нові зображення на тілі. В одному з тату-салонів Києва Марії зробили одразу три татуювання.

Перше – розмістилося на долоні. Донька Кравець набила "1974". Татуювання було виконано червоною фарбою в мінімалістичному стилі. Далі дівчина набила на руці планету Сатурн. Однак вона була незвичайною – в самому центрі танцювали три людини.

Останнє татуювання Маша розмістила теж на руці. Дівчина геометричними лініями набила краплю, виконану майстром у червоному та чорному кольорах.

Зазначимо, це вже не перші татуювання на тілі Марії Кравець. Дівчина стабільно раз на пів року обзаводиться новими зображеннями на тілі.

Нагадаємо, Олена Кравець разом із донькою готує нове шоу на YouTube, яке матиме назву "Вдома поговоримо". Раніше ведуча розсекретила, на яку теми вони з Марією зніматимуть проєкт.

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