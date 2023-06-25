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20-річна донька Олени Кравець похизувалася стрункими ніжками у короткій сукні

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1872
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20-річна донька Олени Кравець похизувалася стрункими ніжками у короткій сукні

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Дівчина поділилася новим фото.

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець - Марія - показала свою гарну фігуру.

У Instagram-stories 20-річна дівчина поділилася з підписниками новою світлиною. Марія опублікувала фото, яке зробила у примірочній магазину та показала, який одяг обирає. Дівчина віддала перевагу коротенькій чорній сукні, яка підкреслила її фігуру та відкрила стрункі ніжки.

Як зазначила сама Марія, побачити її в сукні можна досить рідко, адже частіше дівчина віддає перевагу джинсам та штанам.

"Рідкісні кадри мене в сукні", - підписала фото у дзеркалі донька Кравець.

Марія Кравець / © instagram.com/maarriill
Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

До речі, не так давно Марія також демонструвала шанувальникам жіночний образ. Донька телеведучої поділилася сонячними фото з Києва, однак віддала перевагу довгій спідниці.

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Дата публікації
Перегляди
1872
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