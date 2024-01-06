20-річна донька Олени Кравець вперше розповіла, як мама її образила

Українська акторка та ведуча Олена Кравець запустила нове YouTube-шоу під назвою "Вдома поговоримо", яке веде зі старшою донькою Марією.

У першому випуску сімейного подкасту родички зіграли в імпровізовану "гру в правду". Мама і донька поговорили про все, що давно хотіли дізнатися одна про одну, але завжди боялись запитати.

Так, під час розмови Олена Кравець поцікавилася у доньки, чи є у неї якесь запитання до мами, або їхніх стосунків, з дитинства, яке б вона могла понести до психотерапевта. Разом з тим Кравець згадала історію коли донька вперше сказала їй неправду. Тоді дівчині було 13 років.

Олена Кравець з донькою Марією

Марія, своєю чергою, попросила маму не вдаватися в подробиці, але зазначила, що та ситуація для неї була болючою. Кравець же зазначила, що її дуже зачепило, що донька їй збрехала:

"І я така: "Машо, мені здається, я не заслуговую! Чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду!" Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я прихожу до свого терапевта. Кажу: "Це капець. Чого завгодно очікувала, але, щоб вона брехала мені! Вона не живе в системі обмежень, я не тримаю її в рукавицях". Він так дивиться на мене: "Лєн, ви ніколи не брехали матері?" – розповіла, якою ситуація була з її точки зору.

Олена Кравець

Маша ж поділилася, що її тоді дуже зачепила одна фраза матері, після якої вона довго відходила і навіть пропрацьовувала це також зі спеціалістом:

"Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Моя психолог у школі запитує: "А що вона тобі казала, ти можеш мені переказати?" Я кажу: "Звісно, воно мені в пам'яті закарбувалося". Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже, така, болюча для дитини. Саме вона мене й збила", - пригадала Марія.

Донька Олени Кравець

Своєю чергою Олена Кравець вибачилася перед донькою і зазначила, що не розуміє, чому вона так емоційно тоді відреагувала "Щось на мене найшло. То вже були малі діти, я б зараз так не реагувала", - впевнена Кравець.

Нагадаємо, що у липні 2023-го двійнята Олени Кравець відсвяткували 7-річчя. З цієї нагоди зіркова мама поділилася рідкісними фото підрослих дітей і показала, як відсвяткувала їхні дні народження.

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