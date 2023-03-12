20-річна донька Олени Кравець зачарувала вродою у стильній стріт фотосесії у Києві

Старша донька акторки та ведучої Олени Кравець Марія іноді тішить підписників в Instagram своїми гарними світлинами.

Цього разу 20-річна Марія поділилася серією знімків з нещодавньої фотосесії. Авторкою фотосету виступила фотографиня Анастасія Латішева. Знімання проводилася у стилі стріт стайл.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

На фото Маша позує на вулицях Києва. Дівчина зображена у широких штанах світло-сірого кольору, білій майці чорному бомбері та чорних чоботах на підборах. Як реквізит під час знімань виступив скейт.

"Минулого тижня мені написала photo.monde_ і запропонувала знімання. А я погодилась. І ось, що в нас вийшло. Дякую тобі, красуне. Я в захваті!" – підписала фото Марія.

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

Марія Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

В захваті від фото залишилися й підписники Марії, про що вони повідомили дівчині у коментарях: "Це можна зі стільця впасти, ну", "така гарна!", "Машо, ти чарівна".

Нагадаємо, що донька Олени Кравець Марія серйозно захоплюється танцями у стилі фрістайл. Нещодавно дівчина брала участь у танцювальному hip-hop фестивалі "Гольфстрім" у Києві і продемонструвала свої танцювальні здібності.

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