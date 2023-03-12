20-річна донька Олени Кравець зачарувала вродою у стильній стріт фотосесії у Києві

Маша показала атмосферні кадри з нещодавніх знімань.
Старша донька акторки та ведучої Олени Кравець Марія іноді тішить підписників в Instagram своїми гарними світлинами.
Цього разу 20-річна Марія поділилася серією знімків з нещодавньої фотосесії. Авторкою фотосету виступила фотографиня Анастасія Латішева. Знімання проводилася у стилі стріт стайл.
На фото Маша позує на вулицях Києва. Дівчина зображена у широких штанах світло-сірого кольору, білій майці чорному бомбері та чорних чоботах на підборах. Як реквізит під час знімань виступив скейт.
"Минулого тижня мені написала photo.monde_ і запропонувала знімання. А я погодилась. І ось, що в нас вийшло. Дякую тобі, красуне. Я в захваті!" – підписала фото Марія.
В захваті від фото залишилися й підписники Марії, про що вони повідомили дівчині у коментарях: "Це можна зі стільця впасти, ну", "така гарна!", "Машо, ти чарівна".
Нагадаємо, що донька Олени Кравець Марія серйозно захоплюється танцями у стилі фрістайл. Нещодавно дівчина брала участь у танцювальному hip-hop фестивалі "Гольфстрім" у Києві і продемонструвала свої танцювальні здібності.
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