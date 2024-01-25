20-річна донька Олени Кравець захопила романтичними фото з бойфрендом

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець - Марія – поділилася рідкісним контентом зі своїм бойфрендом Ростиславом.

Блогерка тримає своє особисте життя в таємниці та вкрай рідко ділиться романтичним контентом із коханим. Однак цього разу Маша зробила виняток. Річ у тім, що Ростислав святкує день народження. У своєму фотоблогу Кравець-молодша привітала бойфренда з важливим святом.

Донька Олени Кравець з бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

"З днем народження, любов всього мого життя. Ти все, що мені коли-небудь було потрібно", - адресувала коханому Маша.

Бойфренд доньки Олени Кравець / Фото: instagram.com/maarriill

20-річна дівчина також опублікувала рідкісні світлини з Ростиславом. Маша на чорно-білих фото показала їхні солодкі та ніжні обійми й поцілунки.

"Я кохаю тебе", - звернулася до свого обранця блогерка.

Донька Олени Кравець з бойфрендом / Фото: instagram.com/maarriill

Нагадаємо, нещодавно Олена Кравець разом зі своєю донькою запустила на YouTube-каналі подкаст "Вдома поговоримо". У проєкті Маша вперше розповіла, як мама її образила, що їй навіть довелося звернутися до психолога.

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