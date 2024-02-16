20-річна донька Олени Кравець зізналася, чому покинула університет після першого курсу навчання

Донька телеведучої та акторки Олени Кравець – Марія – відверто розповіла, як припинила навчання в університеті за власним бажанням та чим займається зараз.

Так, Марія зізналася, що декілька років тому вона забрала документи з одного зі столичних вишів через усвідомлення, що це не її.

"Я провчилася в Інституті журналістики в університеті Шевченка на спеціальності "Реклама й зв'язки з громадськістю", піар, один рік і пішла. Нам сказали, що три роки буде просто журналістика, а потім десь з третього-четвертого курсу почнеться піар. Тоді я напружилася. Але подумала, що у мене з'являться нові друзі. Я вступила 2020 року. Ковід. І я провчилася весь перший курс в Zoom", - розповіла Марії у подкасті "Вдома поговоримо".

Марія Кравець

Однак, донька Кравець одразу взялася пробувати себе у інших напрямах. Зокрема, вона придбала декілька курсів з навчання з піару та SMM. І після їх закінчення Марія з'ясувала для себе, що це теж не її.

"Я зрозуміла, що це було імпульсивне рішення вступати туди (в університет – прим. ред.). Я пішла в пошуки. Щоб зрозуміти чи піар точно моє, я взяла курс у піар-агенції, але трохи постажувалася і зрозуміла, що не хочу так працювати. Потім взяла SMM-курс, але мені теж не сподобалося", - зізналася дівчина.

Марія Кравець

Зрештою, 20-річна Марія Кравець остаточно знайшла себе в організаторській діяльності. За словами дівчини, їй подобається контролювати процеси. Так, вона займається підготовкою до її спільного з мамою подкасту, а також докладає зусиль до благодійних танцювальних подій, адже її хобі – танці.

"Зараз я займаюся організацією цього подкасту і я роблю благодійні танцювальні івенти зі своєю командою. Мені дуже подобається контролювати якісь процеси й розуміти, що від мого рішення щось залежить. Це від тата продюсерська жилка", - додала донька Кравець.

До слова, Олена Кравець зазначила, що бабусі й дідусі Маші доволі неоднозначно сприйняли дії Марії, коли вона не закінчила навчання в університеті. Натомість вона як мама з розумінням поставилася до вибору доньки.

Нагадаємо, нещодавно Марія Кравець захопила романтичними фото з бойфрендом і привітала його зі святом.

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