ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2304
Час на прочитання
1 хв

20-річна донька Олі Полякової майстерно відреагувала на чутки про вагітність

Маша продемонструвала свою фігуру в обтислій майці та мініспідниці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Старша донька української співачки Олі Полякової поставила крапку в чутках про її вагітність.

Блогерці Маші Поляковій активно почали приписувати, що нібито вона при надії. Ці плітки виникли після її заміжжя, а також на тлі того, що останнім часом дівчина носить одяг вільного крою. 20-річна донька виконавиці й раніше реагувала на ці чутки, та цього разу вона вирішила розставити всі крапки над "і".

Маша зняла короткий ролик в Instagram. На кадрах дівчина постала в обтислій майці та мініспідниці. Полякова-молодша показала свій животик з усіх ракурсів. На кадрах помітно, що в доньки артистки він плаский та зовсім не такий, як у вагітних. Таким чином Маша розвіяла всі плітки.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

"Знаєте, я обожнюю, коли люди кажуть, що я вагітна. Можна поцікавитися, а в якому місці ви думаєте, що я вагітна", - поцікавилась донька співачки.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Зазначимо, цьогоріч в житті Маші Полякової сталися кардинальні зміни. Влітку дівчині освідчився бойфренд-іноземець, з яким вона познайомилась під час навчання в США. У липні парочка вже й встигла укласти шлюб, але весілля вони не святкували. Нещодавно Оля Полякова зробила неочікувану заяву з приводу цього. Артистка зізналась, що не буде оплачувати весілля доньки, і пояснила чому.

Дата публікації
Кількість переглядів
2304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie