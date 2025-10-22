20-річна донька Олі Полякової майстерно відреагувала на чутки про вагітність

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Старша донька української співачки Олі Полякової поставила крапку в чутках про її вагітність.

Блогерці Маші Поляковій активно почали приписувати, що нібито вона при надії. Ці плітки виникли після її заміжжя, а також на тлі того, що останнім часом дівчина носить одяг вільного крою. 20-річна донька виконавиці й раніше реагувала на ці чутки, та цього разу вона вирішила розставити всі крапки над "і".

Маша зняла короткий ролик в Instagram. На кадрах дівчина постала в обтислій майці та мініспідниці. Полякова-молодша показала свій животик з усіх ракурсів. На кадрах помітно, що в доньки артистки він плаский та зовсім не такий, як у вагітних. Таким чином Маша розвіяла всі плітки.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

"Знаєте, я обожнюю, коли люди кажуть, що я вагітна. Можна поцікавитися, а в якому місці ви думаєте, що я вагітна", - поцікавилась донька співачки.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova

Зазначимо, цьогоріч в житті Маші Полякової сталися кардинальні зміни. Влітку дівчині освідчився бойфренд-іноземець, з яким вона познайомилась під час навчання в США. У липні парочка вже й встигла укласти шлюб, але весілля вони не святкували. Нещодавно Оля Полякова зробила неочікувану заяву з приводу цього. Артистка зізналась, що не буде оплачувати весілля доньки, і пояснила чому.