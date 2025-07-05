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20-річна донька Олі Полякової вперше відреагувала на чутки про вагітність й показала свою фігуру
20-річна донька Олі Полякової розставила крапки над "і" після домислів фанатів у Мережі.
Старша донька української співачки Олі Полякової не стала мовчати після того, як у соцмережах їй почали масово приписувати вагітність.
Причиною таких здогадок стали нещодавні заручини Маші Полякової з іноземцем-музикантом, а також неоднозначне висловлювання зіркової мами. Однак 20-річна блогерка все ж вирішила розставити все на свої місця. У TikTok дівчина опублікувала іронічне відео, де постала у червоній сукні, демонструючи струнку фігуру, та пожартувала з цього приводу. Тим самим нагадала, що фігура може змінюватися в залежності від харчування. Тож насправді вона не вагітна.
"Коли всі думають, що я вагітна, а я просто смачно поїла", — з гумором написала донька зірки.
До слова, раніше хвилю чуток випадково підживила сама Оля Полякова. Після новини про заручини доньки артистка написала, що вже "стала бабусею". Втім, згодом стало очевидно, що мова йшла лише про майбутні перспективи.
Нагадаємо, нещодавно опозиційний блогер Марк Фейгін також приголомшив подробицями особистого життя. Росіянин повідомив про поповнення в родині та показав свою обраницю родом з Києва.