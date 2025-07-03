20-річна донька Олі Полякової виходить заміж і показала, як коханий-іноземець освідчився їй

Маша Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Донька української співачки Олі Полякової повідомила радісну новину, що виходить заміж.

Про це 20-річна блогерка Маша Полякова розповіла у своєму Instagram. Зокрема, дівчина опублікувала декілька промовистих знімків. Блогерка спочатку продемонстувала чималу каблучку з коштовним камінням на безіменному пальці.

Маша Полякова виходить заміж / © instagram.com/mashapolyakova

Згодом Маша Полякова опублікувала цікаве відео. На ньому обранець-іноземець з букетом квітів у руках каже дівчині теплу промову, де зізнається їй у коханні, а після цього стає на одне коліно та кличе заміж. Маша Полякова відповіла згодою.

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Маша Полякова виходить заміж / © instagram.com/mashapolyakova

Освідчитися хлопець вирішив зробити у доволі романтичному місці, а саме на яхті.

Маша Полякова виходить заміж / © instagram.com/mashapolyakova

Зазначимо, раніше Маша Полякова не розповідала, що в неї нові стосунки. Тож, це вперше вона показала свого обранця-іноземця. Зокрема, його звуть Еден Пассареллі. Ймовірно, парочку звела музика. Річ у тім, що Еден грає на гітарі, а Маша тим часом співає і створила власний гурт у США.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець оголосив, що одружується вдруге. Музикант освідчився коханій Юліані.