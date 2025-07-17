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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
394
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1 хв

20-річна донька Олі Полякової вийшла заміж за іноземця і показала перші кадри з весілля

Маша Полякова тепер офіційно заміжня. Весілля донька Олі Полякової відгуляла в США.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Донька української співачки Олі Полякової вийшла заміж.

Радісною новиною 20-річна блогерка Маша Полякова поділилася у своєму Instagram. Зокрема, донька виконавиці опублікувала фото, де вона постала в коротенькій білій сукні в квітковий принт. Волосся Маша розпустила. Поруч із нею позував коханий-іноземець Еден Пассареллі. Він був одягнений в офіційний костюм та сорочку з метеликом. Щасливі закохані демонстрували обручки на безіменних пальцях.

Кадри Маша Полякова особливо підписувати не стала. Блогерка лиш додала тег, в якому йшлося, що вони щойно одружилися.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

До речі, в сторіз Маша Полякова також опублікувала декілька кадрів. Парочка їхала в авто, ділилася новиною, що уклала шлюб, і також демонструвала обручки.

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Молодят вже активно вітають підписники в коментарях. Закоханим бажають щастя в їхньому сімейному житті: "Які гарні, вітаю", "щастя вам і довгих літ подружнього життя", "будьте щасливі".

Зазначимо, Маша Полякова наразі перебуває в США, куди вона поїхала на навчання. Саме за кордоном дівчина зустріла обранця - Едена Пассареллі. Стосунки з коханим блогерка особливо не афішувала. Проте Маша все ж таки розсекретила бойфренда, коли він на початку липня освідчився їй.

До речі, у Мережі вже почали пліткували, що донька Полякової чекає на народження первістка. Маша вже відреагувала на чутки про її вагітність.

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Дата публікації
Кількість переглядів
394
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