20-річна донька Полякової висловилася про батьків чоловіка-іноземця та де живе з ним після заміжжя

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/marypoppers1

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Донька української співачки Олі Полякової — блогерка та музикантка Маша — після заміжжя у США розкрила нові деталі свого шлюбу та де живе з чоловіком.

За словами Маші, наразі юридично в Україні її союз з американцем Еденом Пассареллі ще не визнано. Щоб завершити процес, подружжю необхідно пройти кілька процедур. Вона пояснила, що на це потрібен певний час. Молодята чекають на документи, які мають надійти вже найближчими днями.

"Законодавством України шлюб поки що не прийнятий. Щоб це зробили, треба якусь печатку ставити. Ми ці документи очікуємо десь через тиждень і їх треба буде передати до посольства України, щоб нам поставили печатку у моєму паспорті", — пояснила Маша в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Маша Полякова з чоловіком під час розпису в США / © instagram.com/marypoppers1

Також Маша поділилася подробицями про родину свого обранця. За її словами, чоловік хоч і громадянин США, але з цікавим походженням. Так, його батьки мають інтернаціональне коріння: мама родом з Ізраїлю, а батько — італієць. Проте вони уже давно перебувають в Америці.

Наразі Маша мешкає разом з чоловіком Еденом та його родиною в їхньому будинку, але згодом переїдуть жити окремо. Вона зізналася, що її тепло прийняли в новій сім’ї, і стосунки склалися дуже гармонійно. Також донька Полякової розкрила, що її українська родина познайомилася з родичами чоловіка просто перед церемонією розпису.

"Він громадянин США. Його мама з Ізраїлю, а тато – італієць. Але сім'я батька перебралася давно до Америки. Наразі живу з його родиною у нього вдома. Мене дуже гарно прийняли, у нас дуже гарні стосунки з ними. Наші батьки один з одним познайомилися днями, за п'ять хвилин до розпису", — зізналася Маша.

Нагадаємо, нещодавно Маша Полякова ділилася, чим займається її чоловік і заінтригувала, чому насправді вона вийшла заміж.

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