ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

20-річна донька Полякової з’їхала від батьків чоловіка й похизувалася новою квартирою в США

Маша Полякова ділитиме житло разом зі співмешканцями.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Маша Полякова з чоловіком

Маша Полякова з чоловіком / © instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — переїхала в нове велике помешкання в Америці.

В Instagram сторіз дівчина опублікувала відео, в якому проводить екскурсію новим житлом і розповідає, що планує робити в ньому найближчим часом. Серед планів дівчини є облаштування кімнат та зміна інтер’єру на свій лад.

Маша наголошує, що квартира досить пуста, проте вона вже чекає на доставляння меблів у нову спальню та вітальню.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

До слова, цього літа Маша Полякова вийшла заміж за американця Едена Пассареллі. Раніше дівчина розповідала, що мешкала разом з обранцем та його батьками, з якими чудово ладнала у побуті. Але після укладання шлюбу вони планували переїзд.

Тож тепер мрія молодого подружжя втілилася. Хоча цікаво, що під час румтура Маша не стала уточнювати, чи житиме у новій оселі з чоловіком. Натомість просто вказала на наявність "сусідів" і облаштування власної кімнати. Подробицями студентка пообіцяла поділитися згодом.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова припинила давати старшій доньці гроші в США. Співачка пояснила причину.

Дата публікації
Кількість переглядів
417
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie