20-річна донька Полякової з’їхала від батьків чоловіка й похизувалася новою квартирою в США

Маша Полякова з чоловіком

Старша донька української співачки Олі Полякової — Маша — переїхала в нове велике помешкання в Америці.

В Instagram сторіз дівчина опублікувала відео, в якому проводить екскурсію новим житлом і розповідає, що планує робити в ньому найближчим часом. Серед планів дівчини є облаштування кімнат та зміна інтер’єру на свій лад.

Маша наголошує, що квартира досить пуста, проте вона вже чекає на доставляння меблів у нову спальню та вітальню.

До слова, цього літа Маша Полякова вийшла заміж за американця Едена Пассареллі. Раніше дівчина розповідала, що мешкала разом з обранцем та його батьками, з якими чудово ладнала у побуті. Але після укладання шлюбу вони планували переїзд.

Тож тепер мрія молодого подружжя втілилася. Хоча цікаво, що під час румтура Маша не стала уточнювати, чи житиме у новій оселі з чоловіком. Натомість просто вказала на наявність "сусідів" і облаштування власної кімнати. Подробицями студентка пообіцяла поділитися згодом.

