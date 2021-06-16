20-річна донька Віри Брежнєвої у бікіні показала численні родимки на тілі

Соня позувала на тлі неба.
Донька співачки Віри Брежнєвої, 20-річна Соня Кіперман впевнено наступає на п'яти своїй зірковій мамі.
Дівчина вже має чимало прихильників та більше 130 фоловерів у Instagram.Аби ще більше підігріти інтерес своєї аудиторії, днями Соня запостила у фотоблог знімки, на яких позує у рожевому бікіні.
Кіперман продемонструвала ідеальну фігуру та показала численні родимки на тілі. "Summer bummer", - підписала знімки Соня.
Шанувальники дівчини наробили їй компліментів та порівняли з зірковою мамою:
- Яскрава як мама і така ж чудова
- Дуже гарна
- Ох вже ці родимки
- Вся в родимках, напевно, щаслива
Нагадаємо, декілька місяців тому донька Віри Брежнєвої у крихітному бікіні засвітила плаский живіт та апетитні стегна. Модель відпочила в Дубаї разом із зірковою мамою.