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20-річна донька Віри Брежнєвої в обтислій сукні захопила своєю вродою

20-річна донька Віри Брежнєвої в обтислій сукні захопила своєю вродою

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20-річна донька Віри Брежнєвої в обтислій сукні захопила своєю вродою

Софія Кіперман / instagram.com/sonyaxkiperman

Модель живе в США.

Старша донька співачки Віри БрежнєвоїСофія Кіперман – зачарувала юзерів своєю красою.

На сторінці в Instagram 20-річна модель, яка живе в Америці, опублікувала серію фото, де позувала у чорній обтислій сукні на тонких бретельках. Дівчина продемонструвала струнку фігуру та природну вроду.

Софія Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman
Софія Кіперман / instagram.com/sonyaxkiperman

У дописі Соня залишила цитату із хіта, який колись співала її зіркова мама у гурті "ВІА Гра": «Сто шагов назад».

Софія Кіперман / © instagram.com/sonyaxkiperman
Софія Кіперман / instagram.com/sonyaxkiperman

Підписники Кіпермен не скупилися на компліменти у коментарях. Так, вони писали, що модель дуже красива.

  • Розкішна жінка
  • Дуже гарна дівчина
  • Королева
  • Маєш неймовірний вигляд. Янгол!
  • Соню, яка ж ти гарна

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