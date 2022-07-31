20-річна дружина Іраклі Макацарії показала, як насолоджується медовим місяцем

Одразу після гучного весілля ексгерой шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія разом зі своєю молодою дружиною вирушив у медовий місяць.

Так, провести романтичний відпочином та насолодитися одне одним закохані вирішили в Греції.

Там парочка відпочиває серед пальм, різних атракціонів та водоймищ. Та не забувають закохані звітувати й прихильникам, як минає їхній медовий місяць.

До слова, 20-річна дружина Іраклі опублікувала у своєму Instagram нове фото з відпочинку. На знімку Ліза стоїть у гарному вбранні на тлі басейну та хизується стрункими ніжками. Усміхнена дівчина сором'язливо позувала перед камерою, поки Іраклі фотографував.

Дружина Іраклі Макацарії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Ліза вирішила не залишати жодних коментарів, лише поставила під дописом сердечко. А от прихильники були більш багатослівними. Вони зазначили, що Ліза просто неймовірна красуня.

Дружина Іраклі Макацарії / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Зазначимо, що наприкінці квітня Іраклі Макацарія освідчився своїй обраниці Лізі Чічуа, яка молодша від нього на 17 років. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривалася чудова панорама на гори.

Макацарія зібрав найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі раптом став перед обраницею на коліно та, не стримуючи сліз, покликав заміж. А вже 23 липня закохані відгуляли гучне грузинське весілля.

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