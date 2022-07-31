20-річна дружина Іраклі Макацарії показала, як насолоджується медовим місяцем

Одразу після гучного весілля ексгерой шоу "Холостяк-6" Іраклі Макацарія разом зі своєю молодою дружиною вирушив у медовий місяць.
Так, провести романтичний відпочином та насолодитися одне одним закохані вирішили в Греції.
Там парочка відпочиває серед пальм, різних атракціонів та водоймищ. Та не забувають закохані звітувати й прихильникам, як минає їхній медовий місяць.
До слова, 20-річна дружина Іраклі опублікувала у своєму Instagram нове фото з відпочинку. На знімку Ліза стоїть у гарному вбранні на тлі басейну та хизується стрункими ніжками. Усміхнена дівчина сором'язливо позувала перед камерою, поки Іраклі фотографував.
Ліза вирішила не залишати жодних коментарів, лише поставила під дописом сердечко. А от прихильники були більш багатослівними. Вони зазначили, що Ліза просто неймовірна красуня.
Зазначимо, що наприкінці квітня Іраклі Макацарія освідчився своїй обраниці Лізі Чічуа, яка молодша від нього на 17 років. Він підготував коханій сюрприз на гірській вершині у Тбілісі. Звідти відкривалася чудова панорама на гори.
Макацарія зібрав найближчих друзів та родичів. Спочатку пара пройшлася коридором з повітряних кульок у вигляді серця, а потім Іраклі раптом став перед обраницею на коліно та, не стримуючи сліз, покликав заміж. А вже 23 липня закохані відгуляли гучне грузинське весілля.
Читайте також: