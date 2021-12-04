20-річна онука Ротару показала, як відсвяткувала день народження свого 33-річного коханого

Закохані вирушили відпочивати.
20-річна онука Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала, як відсвяткувала день народження свого бойфренда.
Коханому зірки IT-підприємцю Денису виповнилося 33 роки. Святкувати цей особливий день парочка вирішила в Мексиці. До слова, з самого ранку на іменинника чекали різноманітні теплі слова з привітаннями та смачненький сніданок.
Закохані також влаштували прогулянку містом та узбережжям, їли безліч апетитних мексиканських страв.
"Мені 33 роки. Вже як за традицією, я прокидаюся рано вранці та зустрічаю схід сонця біля океану. Святкуємо з Сонею, але думаю про багатьох людей. Дякую всім, хто робить моє життя неймовірним", - поділився щасливий іменинник.
До слова, Соня тримає в таємниці, як саме привітала свого коханого з днем народження, а також що подарувала. Так, зірка намагається не афішувати своє особисте життя.
Нагадаємо, як довго Соня та Денис разом — невідомо, однак і він, і вона живуть наразі у Нью-Йорку, де дівчина будує кар'єру моделі.
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