20-річна онука Ротару показала, як відсвяткувала день народження свого 33-річного коханого

20-річна онука Ротару показала, як відсвяткувала день народження свого 33-річного коханого

Закохані вирушили відпочивати.

20-річна онука Софії Ротару, модель Соня Євдокименко, показала, як відсвяткувала день народження свого бойфренда.

Коханому зірки IT-підприємцю Денису виповнилося 33 роки. Святкувати цей особливий день парочка вирішила в Мексиці. До слова, з самого ранку на іменинника чекали різноманітні теплі слова з привітаннями та смачненький сніданок.

Соня Євдокименко зі своїм бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

Закохані також влаштували прогулянку містом та узбережжям, їли безліч апетитних мексиканських страв.

"Мені 33 роки. Вже як за традицією, я прокидаюся рано вранці та зустрічаю схід сонця біля океану. Святкуємо з Сонею, але думаю про багатьох людей. Дякую всім, хто робить моє життя неймовірним", - поділився щасливий іменинник.

Соня Євдокименко зі своїм бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

До слова, Соня тримає в таємниці, як саме привітала свого коханого з днем народження, а також що подарувала. Так, зірка намагається не афішувати своє особисте життя.

Соня Євдокименко зі своїм бойфрендом / instagram.com/iamsofiaeve

Нагадаємо, як довго Соня та Денис разом — невідомо, однак і він, і вона живуть наразі у Нью-Йорку, де дівчина будує кар'єру моделі.

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