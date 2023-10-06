20-річна Юлія Верба виходить заміж і показала, як коханий їй освідчувався

Відома українська блогерка Юлія Верба поділилася з шанувальникам радісними змінами у її житті.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла, що коханий освідчився їй і вона відповіла згодою. Верба запостила відео того, як саме обранець кликав її заміж.

Судячи з ролика, хлопець підготував Юлії сюрприз і ввечері повіз її на дуже особливе місце для них вдвох. У цьому місці на знаменитість чекав величезний букет троянд та свічки, викладені у формі серця.

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Як зізналася блогерка, освідчення відбулося 1 жовтня. Але розповісти вона вирішила про нього зараз.

"Скажу вам декілька слів про освідчення. Це сталося нежданно, негадано. Неочікувано абсолютно для мене, я взагалі не чекала, ніколи не хотіла вийти заміж. Я не очікувала, що мені в 20 років освідчаться і я ще й погоджуся. Я досі не вірю. Статус нареченої дуже класний. Я знаю, що всі мої рідні, друзі, знайомі будуть чекати на моє весілля, бо така як у мене любов до українських весільних пісень, мені здається, такої немає ні в кого. І ви уявіть, що то буде за весілля", - розповіла про те, яким бачить своє свято Верба.

Також чи не вперше Юлія так близько показала коханого, щоправда, все ж таки поки його обличчя приховує.

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, що про стосунки з загадковим хлопцем Юлія Верба розповіла на початку липня цього року. Перед цим, протягом тривалого часу блогерка перебувала у стосунках з Денисом Притулою. Та в травні 2023 вони розійшлися.

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