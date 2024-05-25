20-річна зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун таємно вийшла заміж за старшого бойфренда – ЗМІ

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун та її наречений Джейк Бонджові, який є сином співака Джона Бон Джові, таємно одружилися.

Так, після освідчення на початку 2023 року пара таки втілила задумане й уклала шлюб. Про це пише видання The Sun, посилаючись на власні джерела. Так, інсайдер повідомляє, що Міллі вийшла заміж за 22-річного Джейка у США. Зокрема, серед запрошених гостей були виключно найрідніші молодого подружжя та їхні батьки. Так, привітати закоханих з особливим святом прийшов і тато Джейка, легендарний рок-музикант Бон Джові. Втім, молодята планують організувати ще одну гучну вечірку з більшою кількістю гостей.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові / Фото: Associated Press

"Міллі та Джейк таємно проголосили свої обітниці в Америці минулих вихідних. Вони планують більш масштабну церемонію в США дещо згодом вже цього року. Проте відтепер вони офіційно одружилися і оформили відповідні документи. Це була дуже закрита та надзвичайно романтична подія у колі найближчих з родини", - поділився інсайдер.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бонджові / Фото: instagram.com/milliebobbybrown

Нагадаємо, нещодавно 37-річна фотомодель Сніжана Онопко після тяжкого розлучення знову вийшла заміж і вперше показала свого коханого.

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